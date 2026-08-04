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प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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- 23 हजार वर्ग किमी होगा इसका दायरा लखनऊ, विशेष संवाददाता राज्य सरकार

प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन

राज्य सरकार ने प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका दायरा 23053 वर्ग किलो मीटर होगा और इसमें छह जिले प्रयागराज, चित्रकूट, फतेहपुर, बांदा, कौशांबी व हमीरपुर हैं।

मुख्यमंत्री की बैठक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। प्रयागराज-चित्रकूट विकास क्षेत्र बनने से औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। प्रयागराज के सीमावर्ती व निकटम स्थित इन जिलों के त्वरित व समेकित विकास का रास्ता साफ होगा और गुणवत्तापूर्व नागरिक सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। अवस्थाना सुविधाएं बढ़ने से इन क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां तेजी से लगेंगी। प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त भार नहीं आएगा।

धार्मिक सर्किट का निर्माण

मुख्यमंत्री ने प्रयागराज महाकुंभ के दौरान वहां हुई कैबिनेट की बैठक में दो नए विकास क्षेत्र प्रयागराज-चित्रकूट और काशी-विंध्य क्षेत्र बनाने का फैसला किया था। प्रमुख सचिव आवास और मंडलायुक्त प्रयागराज को इसके लिए नोडल अधिकारी बनाते हुए प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा था। आवास विभाग ने इसके आधार पर प्रस्ताव तैयार करते हुए कैबिनेट से मंजूरी के लिए भेजा था।

स्थानीय रोजगार के अवसर

प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्र विकास बनने के बाद एक नया धार्मिक सर्किट भी बनेगा। इससे पर्यटन के साथ निवेशक तेजी से आकर्षित होंगे। क्षेत्रीय विकास से यहां के युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार व नौकरी मिलने का रास्ता साफ होगा।

सामान्य प्रश्न

प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ?
प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन राज्य सरकार ने हाल ही में इस हफ्ते की कैबिनेट की बैठक में मंजूर किया।
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