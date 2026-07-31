कृत्रिम गर्भाधान योजना के लिए 02 करोड़ रूपये स्वीकृत

कृत्रिम गर्भाधान योजना के लिए 02 करोड़ रूपये स्वीकृत
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। सरकार ने प्रदेश में पशुधन विकास कार्यक्र के तहत कृत्रिम गर्भाधान की
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। सरकार ने प्रदेश में पशुधन विकास कार्यक्रम के तहत कृत्रिम गर्भाधान की योजना के सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित क्रियान्वयन के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में दो करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इस संबंध में पशुधन विभाग की ओर से शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग को निर्देशित किया गया है कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण, व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना के लिए निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन करते हुए किया जाएगा तथा पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की गई है।
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