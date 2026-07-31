Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भेड़ प्रजनन सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 1.25 करोड़ रूपये स्वीकृत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

राज्य सरकार ने भेड़ तथा ऊन विकास योजना के लिए 1.25 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। पशुधन विभाग ने शासनादेश जारी किया है जिसके अनुसार धनराशि का आवंटन संबंधित जिलों की योजना समिति से अनुमोदन पाने के बाद किया जाएगा।

भेड़ प्रजनन सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 1.25 करोड़ रूपये स्वीकृत

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। राज्य सरकार ने प्रदेश में भेड़ तथा ऊन विकास योजना के तहत भेड़ प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए एक करोड़ 25 लाख रुपये वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किए हैं। इस संबंध में पशुधन विभाग की ओर से शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश के अनुसार जिला योजनाओं के जिलेवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के बाद स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता संबंधित जिलों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किए जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।

ये भी पढ़ें:कृत्रिम गर्भाधान योजना के लिए 02 करोड़ रूपये स्वीकृत
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lucknow News Lucknow Latest News Uttar Pradesh
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।