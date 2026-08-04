उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति आवेदन की समय सारणी जारी
अम्बेडकरनगर, संवाददाता। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की राज्य सरकार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की समय-सारणी जारी कर दी गई है। नियमों के अनुसार, सभी पात्र छात्र-छात्राओं को निर्धारित तिथियों के अनुसार आवेदन करना आवश्यक है।
अम्बेडकरनगर, संवाददाता। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उच्च कक्षाओं (कक्षा 12 एवं उससे ऊपर) में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की राज्य सरकार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की समय-सारणी जारी कर दी गई है।
आवेदन की प्रक्रिया
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि यह समय-सारणी उत्तर प्रदेश शासन एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निर्देशों के क्रम में है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र छात्र-छात्राओं को निर्धारित तिथियों के अनुसार आवेदन करना होगा। विश्वविद्यालय एवं संबद्ध संस्थाओं द्वारा शुल्क का सत्यापन 23 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक किया जाएगा, जबकि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एनएसपी पोर्टल पर पंजीकृत निजी शिक्षण संस्थानों की मार्किंग 25 जुलाई से 14 सितंबर तक होगी।
नवीनीकरण और नवीन छात्रों के लिए आवेदन
नवीनीकरण श्रेणी के छात्र-छात्राओं के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक किए जाएंगे। इस दौरान आवेदन की हार्ड कॉपी संस्थान में जमा करनी होगी तथा शिक्षण संस्थान 25 अक्टूबर तक बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण और ऑनलाइन सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। वहीं नवीन छात्र-छात्राओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। आवेदन का अंतिम प्रिंट दो नवंबर तक निकाला जा सकेगा। जबकि हार्ड कॉपी एवं आवश्यक अभिलेख चार नवंबर तक शिक्षण संस्थान में जमा करने होंगे। शिक्षण संस्थानों को 10 नवंबर तक सभी आवेदनों का ऑनलाइन सत्यापन एवं अग्रसारण पूरा करना होगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने जनपद के सभी पात्र छात्र-छात्राओं से कहा है कि वे निर्धारित समय के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और आवश्यक दस्तावेज समय से जमा करें, जिससे छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ बिना किसी बाधा के समय पर मिल सके।
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