विश्वकर्मा सम्मान योजना का साक्षात्कार 6 व 7 को
अमेठी में उपायुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन ने बताया कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत 6 एवं 7 अगस्त को ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र, गौरीगंज में सुबह 11 बजे से होंगे। सभी पात्र अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेज लाना होगा।
अमेठी। उपायुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित उद्योग विभाग की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभिन्न ट्रेडों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले लाभार्थियों के साक्षात्कार का आयोजन 6 एवं 7 अगस्त को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि साक्षात्कार सुबह 11 बजे से जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र गौरीगंज में आयोजित होगा। योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले सभी पात्र अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय अपने सभी मूल अभिलेख, जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज अवश्य साथ लेकर आएं।
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