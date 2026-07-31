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आपदाओं में सहायता के लिए तत्काल पहुंचेगी प्रशिक्षित युवाओं की टीम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में आपदाओं की स्थिति में मदद के लिए प्रशिक्षित युवाओं की टीम तैयार करने हेतु 410 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। हर जिले में स्कूल-कॉलेजों के माध्यम से युवाओं को बाढ़, भूकंप और अन्य आपदाओं से निपटने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

आपदाओं में सहायता के लिए तत्काल पहुंचेगी प्रशिक्षित युवाओं की टीम

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। प्रदेश में कहीं भी किसी असामयिक प्राकृतिक आपदाओं या दुर्घटनाओं की स्थिति में सहायता के लिए तत्काल प्रशिक्षित युवाओं की टीम पहुंचेगी।

प्रशिक्षित युवाओं की टीम

सरकार हर जिले में वहां के स्थानीय स्कूल-कॉलेजों के साथ गांव एवं शहरी युवाओं की प्रशिक्षित टीम तैयार करेगी जो अचानक होने वाली किसी असामयिक दुर्घटना या आपदा की स्थिति में तत्काल सहायता के लिए मौके पर पहुंच सकेगी। यूपी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हर जिले में स्कूल-कॉलेजों व अन्य स्थानीय युवाओं की प्रशिक्षित टीम तैयार करेगा। सरकार ने प्रशिक्षण एवं साजो समान के लिए 410 करोड रुपये का बजट स्वीकृत किया है। इससे नगर निगम, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों के लिए भी आधुनिक प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है।

प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का प्रशिक्षण

राज्य सरकार प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को आपदाओं की स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण दिलाएगी ताकि बाढ़, भूकम्प या अन्य प्राकृतिक आपदाओं या किसी दुर्घटना की स्थिति में तत्काल मदद पहुंचाई जा सके। इसके लिए प्रत्ठेक जिले में वहां के हाई स्कूलों के विद्यार्थियों के अलावा स्थानीय स्तर पर मौजूद हर वर्ग के युवाओं का चयन किया जाएगा। इन्हें बाढ़, भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदाओं के अलावा मानव-वन्यजीव द्वंद्व, अग्निकाण्ड या अन्य गम्भीर प्रकार की दुर्घटनाओं के दौरान तत्काल राहत कार्य शुरू कर जान-माल की सुरक्षा के प्रशिक्षण दिए जाएंगे।

बजट स्वीकृति के विवरण

मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत 410 करोड़ रुपये में से मानव-वन्यजीव द्वंद्व को कम करने के लिए 34.75 करोड़ रुपये, बाढ़ शरणालय के निर्माण के लिए 0.1931 करोड़ रुपये तथा गंगा नदी के घाटों पर फ्लोटिंग बैरियर निर्माण के लिए 5.28 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, बाढ़ प्रभावित 44 जिलों की विभिन्न तहसीलों में रबराइज्ड मोटर बोट की खरीद के लिए 40.00 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। विद्यालयों में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण और आम जनमानस को जागरूक करने तथा ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने के लिए 43.45 करोड़ रुपये की योजनाएं भी अनुमोदित की गईं। डूबने से होने वाली जनहानि को कम करने के उद्देश्य से ‘बाल तरणवीर’ कार्यक्रम के लिए 7.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, नगर निगम कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए 5.18 करोड़ रुपये, नागरिक सुरक्षा विभाग के स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण के लिए 14.62 करोड़ रुपये तथा होमगार्ड्स को आपदा परिस्थितियों में बचाव कार्यों के लिए प्रशिक्षित करने के लिए 8.23 करोड़ रुपये की योजनाओं को भी मंजूरी प्रदान की गई।

सामान्य प्रश्न

उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के प्रशिक्षण के लिए कितना बजट स्वीकृत किया है?
उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के प्रशिक्षण के लिए 410 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है।
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