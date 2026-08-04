बजट --- बहजोई और वाराणसी में बनेंगे नए समेकित कलेक्ट्रेट भवन
- राजस्व विभाग के लिए अनुपूरक में 1014.11 करोड़ की व्यवस्था - मंडल, जिला और
लखनऊ, विशेष संवाददाता।संभल जिले के प्रशासनिक मुख्यालय बहजोई और वाराणसी में नए समेकित कलेक्ट्रेट भवन बनेंगे। इनके लिए अनुपूरक में सरकार ने 140.65 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए हैं। विधानमंडल के दोनों सदनों में मंगलवार को रखे गए अनुपुरक बजट में राजस्व विभाग को 1014.11 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। राज्य आपदा मोचक निधि (एसडीएमएफ) के लिए 739 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।सरकार ने संभल के बहजोई में इंटीग्रेटेड आवासों के निर्माण के साथ प्रदेश के मंडल, जिला और तहसील स्तर पर आवासीय भवनों के नवनिर्माण, विस्तार, पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण पर भी जोर दिया है। इसके लिए 85 करोड़ रुपये की एकमुश्त बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
राजस्व प्रशासन का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। संभल के बहजोई और वाराणसी में नए इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट भवन बनने से अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर कार्यस्थल मिल सकेगा व लोगों को भी सरकारी सेवाओं के लिए अधिक सुविधाएं उपलब्ध होने की उम्मीद है।
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