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गोसेवा आयोग के सदस्य ने किया ऐंच की गोशाला का निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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उत्तर प्रदेश गोसेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय ने तहसील छाता के ग्राम ऐच स्थित गो-आश्रय स्थल का निरीक्षण कर बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए गो

गोसेवा आयोग के सदस्य ने किया ऐंच की गोशाला का निरीक्षण

उत्तर प्रदेश गोसेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय ने तहसील छाता के ग्राम ऐंच स्थित गो-आश्रय स्थल का निरीक्षण कर बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए गोवंश को विभिन्न बीमारियों से बचाव के दिशा-निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश गोसेवा आयोग के सदस्य ने गोशाला प्रबंधन को निर्देशित किया कि वर्षा से बचाव के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। गोवंश की सेवा और संरक्षण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने गोशाला में संचालित व्यवस्थाओं, रख-रखाव और गोवंशों की देखभाल की स्थिति का गहनता से जायजा लिया तथा शेड की स्थिति, स्वच्छता, पेयजल, हरा-चारा, भूसा भंडारण और पोषण की उपलब्धता की जानकारी ली।

कर्मचारियों से गोवंशों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण और बीमार पशुओं के उपचार की व्यवस्था के बारे में भी पूछताछ की। गोवशों की शत-प्रतिशत ईयर टैगिंग कराने के निर्देश दिए। उन्होंने गोशाला प्रबंधक को गोवशों के लिए आधिकाधिक हरा-चारा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण में क्षेत्राधिकारी छाता भूषण वर्मा, तहसीलदार छाता सचिन पवार सहित ग्रामवासी उपस्थित रहे।

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