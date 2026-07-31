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यूपी के वित्त मंत्री का हुआ स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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श्रावण मास की कांवड़ यात्रा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना स्वर्गाश्रम के परमार्थ निकेतन पहुंचे। उन्होंने स्वामी चिदानंद से भेट की और विभिन्न विषयों पर चर्चा की। स्वामी ने उन्हें रुद्राक्ष का पौधा भेंट करते हुए श्रावण मास की महत्ता बताई, जो भगवान शिव की आराधना तथा सेवा, संयम और स्वच्छता का पर्व है।

यूपी के वित्त मंत्री का हुआ स्वागत

श्रावण मास की कांवड़ यात्रा में यूपी के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना स्वर्गाश्रम स्थित परमार्थ निकेतन पहुंचे। उन्होंने आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद स्वामी से मुलाकात की। पर्यावरण व अन्य विषयों पर चर्चा करते हुए स्वामी चिदानंद ने मंत्री सुरेश को रुद्राक्ष का पौधा भेंट किया। कहा कि श्रावण मास भगवान शिव की आराधना और शिवत्व को आत्मसात करने का महीना है। यह सेवा, संयम, स्वच्छता और सद्भाव का महापर्व है। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना स्वर्गाश्रम स्थित परमार्थ निकेतन पहुंचे। यहां उन्होंने आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती से मुलाकात की और विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

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इस दौरान स्वामी चिदानंद सरस्वती ने मंत्री सुरेश खन्ना को रुद्राक्ष का पौधा भेंट किया। उन्होंने कहा कि श्रावण मास भगवान शिव की आराधना और शिवत्व को आत्मसात करने का अवसर है। यह महीना सेवा, संयम, स्वच्छता और सद्भाव का संदेश देता है। स्वामी चिदानंद ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कांवड़ यात्रा के इंतजामों की सराहना भी की।

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