Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वित्त एवं लेखा सेवा के चार अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

वित्त विभाग ने चार अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया है। कानपुर विश्वविद्यालय के अर्थ नियंत्रक संजय कुमार राय को वित्तीय निगम का वित्त नियंत्रक नियुक्त किया गया है। अन्य अधिकारियों को भी विभिन्न वित्त नियंत्रक पदों पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह निर्णय कार्य संचालन में सुधार की दिशा में उठाया गया है।

वित्त एवं लेखा सेवा के चार अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार

लखनऊ, विशेष संवाददाता। वित्त विभाग ने वित्त एवं लेखा सेवा के चार अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दे दिया है। कानपुर स्थित चंद्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अर्थ नियंत्रक संजय कुमार राय को कानपुर वित्तीय निगम का वित्त नियंत्रक, राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय के निदेशक अजय जौहरी को प्रमुख वन संरक्षक कार्यालय का वित्त नियंत्रक, पशुपालन निदेशालय के वित्त नियंत्रक बृजेश कुमार को ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण का वित्त नियंत्रक और कोषागार निदेशालय के अपर निदेशक निशांत उपाध्याय को ग्रामीण अभियंत्रण सेवाएं के वित्त नियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanpur Lucknow News Lucknow Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।