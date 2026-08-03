वित्त एवं लेखा सेवा के चार अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार
वित्त विभाग ने चार अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया है। कानपुर विश्वविद्यालय के अर्थ नियंत्रक संजय कुमार राय को वित्तीय निगम का वित्त नियंत्रक नियुक्त किया गया है। अन्य अधिकारियों को भी विभिन्न वित्त नियंत्रक पदों पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह निर्णय कार्य संचालन में सुधार की दिशा में उठाया गया है।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। वित्त विभाग ने वित्त एवं लेखा सेवा के चार अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दे दिया है। कानपुर स्थित चंद्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अर्थ नियंत्रक संजय कुमार राय को कानपुर वित्तीय निगम का वित्त नियंत्रक, राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय के निदेशक अजय जौहरी को प्रमुख वन संरक्षक कार्यालय का वित्त नियंत्रक, पशुपालन निदेशालय के वित्त नियंत्रक बृजेश कुमार को ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण का वित्त नियंत्रक और कोषागार निदेशालय के अपर निदेशक निशांत उपाध्याय को ग्रामीण अभियंत्रण सेवाएं के वित्त नियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
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