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प्रयागराज-चित्रकूट विकास क्षेत्र में होंगे अब आठ जिले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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- कैबिनेट ने क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठन को दी मंजूरी - 23 हजार वर्ग किमी

प्रयागराज-चित्रकूट विकास क्षेत्र में होंगे अब आठ जिले

लखनऊ, विशेष संवाददाता

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राज्य सरकार ने प्रयागराज-चित्रकूट विकास क्षेत्र में अब दोनों मंडलों के सभी आठों जिलों को शामिल करने का फैसला किया है। पहले इसमें केवल छह जिले थे। कैबिनेट के निर्देश के बाद प्रयागराज मंडल के प्रयागराज, कौशांबी, फतेहपुर व प्रतापगढ़ और चित्रकूट मंडल के बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर व महोबा जिले को इसमें शामिल किया गया है। पहले इसमें छह जिले प्रयागराज, चित्रकूट, फतेहपुर, बांदा, कौशांबी व हमीरपुर थे और इसका दायरा 23053 वर्ग किलो मीटर था। अब इसका दायरा और बढ़ जाएगा.

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कैबिनेट की बैठक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। कैबिनेट ने प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। प्रयागराज-चित्रकूट विकास क्षेत्र बनने से औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। प्रयागराज और चित्रकूट के इन जिलों के त्वरित व समेकित विकास का रास्ता साफ होगा और गुणवत्तापूर्व नागरिक सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। अवस्थाना सुविधाएं बढ़ने से इन क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां तेजी से लगेंगी। प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त भार नहीं आएगा.

धार्मिक सर्किट का विकास

मुख्यमंत्री ने प्रयागराज महाकुंभ के दौरान वहां हुई कैबिनेट की बैठक में दो नए विकास क्षेत्र प्रयागराज-चित्रकूट और काशी-विंध्य क्षेत्र बनाने का फैसला किया था। प्रमुख सचिव आवास और मंडलायुक्त प्रयागराज को इसके लिए नोडल अधिकारी बनाते हुए प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा था। आवास विभाग ने इसके आधार पर प्रस्ताव तैयार करते हुए कैबिनेट से मंजूरी के लिए भेजा था। प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्र विकास बनने के बाद एक नया धार्मिक सर्किट भी बनेगा। इससे पर्यटन के साथ निवेशक तेजी से आकर्षित होंगे। क्षेत्रीय विकास से यहां के युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार व नौकरी मिलने का रास्ता साफ होगा.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रयागराज-चित्रकूट विकास क्षेत्र में कितने जिले शामिल हैं?
प्रयागराज-चित्रकूट विकास क्षेत्र में अब सभी आठ जिले शामिल हैं।
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