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रिश्वतकांड में बड़ी कार्रवाई, एलडीए का अवर अभियंता दिनेश कुमार वर्मा निलंबित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के अवर अभियंता दिनेश कुमार वर्मा को रिश्वत मामले में गिरफ्तार कर निलंबित किया है। प्रमुख सचिव आवास ने यह आदेश जारी किया। शासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की है और कानपुर मंडल के अपर आयुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त किया है।

रिश्वतकांड में बड़ी कार्रवाई, एलडीए का अवर अभियंता दिनेश कुमार वर्मा निलंबित

उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान द्वारा रिश्वत प्रकरण में गिरफ्तार किए गए लखनऊ विकास प्राधिकरण के अवर अभियंता दिनेश कुमार वर्मा के खिलाफ शासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोमवार को उसे निलंबित कर दिया। प्रमुख सचिव आवास पी. गुरु प्रसाद ने निलंबन आदेश जारी किया है। एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने आरोपी अवर अभियंता के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की संस्तुति शासन को भेजी थी। सतर्कता अधिष्ठान की कार्रवाई के बाद शासन ने मामले को गंभीर मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन का निर्णय लिया। निलंबन अवधि के दौरान दिनेश कुमार वर्मा को निदेशक आवास बंधु कार्यालय से संबद्ध किया गया है।

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साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। शासन ने कानपुर मंडल के अपर आयुक्त (प्रशासन) को जांच अधिकारी नामित किया है, जो पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

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