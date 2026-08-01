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तीन से 10 अगस्त तक चलाया जाएगा दिव्यांगजन रोजगार अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन 3 से 10 अगस्त तक दिव्यांगजन रोजगार अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत, दिव्यांगजनों को विभिन्न औद्योगिक इकाइयों और संस्थानों में रोजगार प्रदान किया जाएगा। इच्छुक दिव्यांगजन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिराथू में संपर्क कर सकते हैं।

तीन से 10 अगस्त तक चलाया जाएगा दिव्यांगजन रोजगार अभियान

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से तीन से 10 अगस्त तक दिव्यांगजन रोजगार अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान दिव्यांगजनों को रोजगार से सेवायोजित कराया जाएगा। जिला समन्वयक कौशल विकास मिशन ने बताया कि दिव्यांगजन रोजगार अभियान अंतर्गत एक सप्ताह के अंदर जनपद स्तर पर संचालित औद्योगिक इकाईयों एवं अन्य अधिष्ठानों की रिक्तियों के सापेक्ष जनपद व जनपद से बाहर दिव्यांगजन को सेवायोजित कराया जाएगा। जो भी दिव्यांगजन रोजगार व स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं, वे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिराथू में तीन से 10 अगस्त तक प्रातः 10 से सायं चार बजे तक संपर्क कर सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़ सकते हैं।

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विभिन्न कंपनियों में रोजगार के लिए साक्षात्कार के उपरांत नौकरी भी पा सकते हैं।

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