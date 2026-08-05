नियामक आयोग ने जारी किया ड्राफ्ट उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड-2026

- आयोग ने 21 अगस्त तक आम जनता और सभी हितधारकों से मांगीं आपत्तियां और

यूपी विद्युत नियामक आयोग ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड-2026 का ड्राफ्ट जारी किया है। यह राज्य के बिजली क्षेत्र को आधुनिक, सुरक्षित, विश्वसनीय और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की दिशा में एक पहल है। नया ड्राफ्ट वर्ष 2007 में जारी वर्तमान ग्रिड कोड की जगह लेगा। आयोग ने आम जनता और सभी हितधारकों से 21 अगस्त तक आपत्तियां और सुझाव मांगें हैं।

नए ड्राफ्ट में शामिल नवीनतम प्रावधान नया ड्राफ्ट केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड के अनुरूप तैयार किया गया है। पिछले लगभग दो दशकों में बिजली क्षेत्र में हुए तकनीकी, नियामकीय और परिचालन संबंधी परिवर्तनों को समाहित किया गया है। ड्राफ्ट ग्रिड कोड में पहली बार राज्य स्तर पर प्राइमरी, सेकंडरी व टर्शियरी रिजर्व, ब्लैक स्टार्ट रिजर्व, वोल्टेज कंट्रोल रिजर्व, सिक्योरिटी कंस्ट्रेन्ड यूनिट कमिटमेंट और सिक्योरिटी कंस्ट्रेन्ड इकोनॉमिक डिस्पैच जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त इंटीग्रेटेड रिसोर्स प्लानिंग, कम्युनिकेशन कोड तथा साइबर सिक्योरिटी कोड जैसे नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं, जिससे राज्य की बिजली व्यवस्था और अधिक सुरक्षित, सक्षम एवं भविष्य के अनुरूप बन सकेगी।

हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि बढ़ती हुई सौर व पवन ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण प्रणाली और अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के प्रभावी एकीकरण के लिए इसमें व्यापक प्रावधान किए गए हैं। इससे उत्तर प्रदेश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को संतुलित एवं विश्वसनीय तरीके से पूरा करने में सहायता मिलेगी।