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दो महीने में मुख्यमंत्री ने नाप डाली 18 मंडलों की 100 विधानसभा सीटें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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-100 के मुकाबले सिर्फ 1: लखनऊ, विशेष संवाददाता उत्तर प्रदेश के

दो महीने में मुख्यमंत्री ने नाप डाली 18 मंडलों की 100 विधानसभा सीटें

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यापक जनसंपर्क और सभाएं तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री महज दो महीने के भीतर सौ से ज्यादा विधानसभाओं तक पहुंच चुके हैं। बीते दो महीनों में उन्होंने प्रदेश के सभी 18 मंडलों का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की, नई सौगातें दीं और जनसभाओं के जरिए सीधे जनता से जुड़े।मुख्यमंत्री ने महज 45 दिनों में यूपी में पूर्व से पश्चिम और बुंदेलखंड तक के क्षेत्रों को कवर किया है। उनके दौरे बिजनौर, गाजियाबाद, आगरा, झांसी, मैनपुरी, बनारस से गोरखपुर तक हुए हैं।

योगी की सक्रियता केवल रैलियों तक सीमित नहीं है। पार्टी का कार्यक्रम हो, प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात हो, कानून-व्यवस्था की समीक्षा हो या रोजाना का सरकारी कामकाज, वह हर मोर्चे पर मुस्तैद हैं। साथ ही जनता दर्शन के जरिए आम लोगों से सीधा संवाद भी कर रहे हैं यानी सरकार, संगठन और जनता, तीनों स्तरों पर उनकी मौजूदगी बनी हुई है। गौरतलब है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आखिरी सार्वजनिक रैली मार्च 2026 में दादरी में की थी। जिसे सपा के 2027 चुनाव प्रचार का आगाज माना गया था। वहीं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की उत्तर प्रदेश में आखिरी बड़ी रैली 9 अक्तूबर 2025 को लखनऊ के कांशीराम स्मारक स्थल में आयोजित की गई थी।

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