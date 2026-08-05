टीजीटी-पीजीटी भर्ती : सामान्य ज्ञान का नया पाठ्यक्रम जारी
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) और प्रवक्ता (पीजीटी) भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम जारी किया है। पाठ्यक्रम में समसामयिक घटनाएं, भारतीय इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान का समावेश है। आयोग ने अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए सलाह दी है।
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) और प्रवक्ता (पीजीटी) भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। सामान्य ज्ञान खंड में कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। पाठ्यक्रम को तीन प्रमुख इकाइयों में विभाजित किया गया है। पहली इकाई में राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, चर्चित व्यक्तित्व और खेल से जुड़े विषय शामिल किए गए हैं। दूसरी इकाई में भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था, शिक्षा से जुड़े विधिक एवं संवैधानिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा भारत का सामान्य भूगोल और जनसंख्या से प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरी इकाई सामान्य विज्ञान, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पर आधारित होगी।
इसमें विज्ञान एवं पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, कंप्यूटर और इंटरनेट की शब्दावली, आईसीटी के अनुप्रयोग तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी में हुए नवीन विकास को शामिल किया गया है। आयोग की ओर से जारी पाठ्यक्रम के आधार पर अभ्यर्थियों को तैयारी करने की सलाह दी गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें