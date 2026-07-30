टीजीटी भर्ती: अनुपस्थित अभ्यर्थियों को एक और मौका
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 2022 में प्रशिक्षित स्नातक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को 10 अगस्त को अंतिम अवसर प्रदान किया। जो अभ्यर्थी काउंसिलिंग में अनुपस्थित थे, उन्हें अभिलेख सत्यापन के लिए इस तिथि पर पेश होने का अवसर मिलेगा। विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
प्रयागराज, मुख्य संवाददाता। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक भर्ती 2022 में विज्ञापित 3539 पदों के सापेक्ष औपबंधिक रूप से चयनित जो अभ्यर्थी काउंसिलिंग में अनुपस्थित थे उन्हें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 10 अगस्त को अंतिम अवसर दिया है।अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि आयोग के निर्णय के अनुसार जो अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन के लिए अनुपस्थित थे, मेरिट में आने के कारण उन्हें भी अंतिम परिणाम में औपबंधिक रूप से शामिल किया गया है। ऐसे सभी अनुपस्थित अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से अभिलेख सत्यापन के लिए एक अंतिम अवसर 10 अगस्त को प्रदान किया जा रहा है।
अभिलेख सत्यापन के लिए विस्तृत विज्ञप्ति और सूची आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.upessc.up.gov.in पर प्रदर्शित है।गौरतलब है कि टीजीटी के 15 विषयों की लिखित परीक्षा में औपबंधिक रूप से सफल अभ्यर्थियों का परिणाम अभिलेख सत्यापन के बाद 28 जुलाई को घोषित किया गया था।
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