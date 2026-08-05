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विधान परिषद- ‘अपार आईडी को लेकर स्कूलों पर न हो गलत कार्रवाई’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ में विधान परिषद के सत्र के दौरान, बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने आश्वासन दिया कि अपार आईडी के नाम पर स्कूलों के खिलाफ गलत कार्यवाही नहीं की जाएगी। इस मुद्दे पर शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को हो रही दिक्कतों का समय रहते हल निकाला जाएगा।

विधान परिषद- ‘अपार आईडी को लेकर स्कूलों पर न हो गलत कार्रवाई’

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। विधान परिष्ज्ञद में बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री ने सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह की नसीहत के बाद आश्वासन दिया कि अपार आईडी के नाम किसी स्कूल के खिलाफ कोई गलत कार्यवाही न हो इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। दरअसल, बुधवार को शून्यकाल में निर्दल समूह के राजबहादुर सिंह चंदेल एवं आकाश अग्रवाल ने अपार आईडी बनवाने में आ रहीं दिक्कतों का मुद्दा उठाया। आकाश अग्रवाल ने कहा कि हाईकोर्ट और एनसीईआरटी ने साफ कहा है कि अपार आईडी अनिवार्य नहीं है। फिर भी इसके लिए प्रदेश भर में शिक्षकों, प्रधानाचार्यों पर दबाव बनाया जा रहा है। स्कूलों को मान्यता वापसी की चेतावनी दी जा रही है।

इस पर बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने कहा कि यह केंद्र सरकार की बहुत अच्छी योजना है। सभी छात्रों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा। यह उनके ही हित में है। यही वजह है कि हम अभिभावकों और शिक्षकों को इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। कोई गलत कार्रवाई हो रही है तो हम देखेंगे। सभापति ने राज्यमंत्री को कहा कि इस मामले को दिखवा लें और किसी के खिलाफ गलत कार्रवाई न हो।

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