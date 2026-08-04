मूल विद्यालय वापसी की मांग को लेकर शिक्षामित्रों ने दिया धरना

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के आह्वान पर मूल विद्यालय वापसी एवं अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की मांग को लेकर बीएसए कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरना-प्रदर्शन में जनपद के विभिन्न विकास खंडों से बड़ी संख्या में शिक्षामित्रों ने सहभागिता करते हुए अपनी लंबित समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग उठाई। प्रतिनिधिमंडल ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से शासन को ज्ञापन प्रेषित किया।

धरना प्रदर्शन का दौरान

सोमवार को धरने प्रदर्शन के दौरान प्रभारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश सुचित मलिक ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षामित्रों की समस्याओं के समाधान की दिशा में सकारात्मक पहल की गई है, किन्तु मूल विद्यालय वापसी एवं अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया में हो रहे अनावश्यक विलंब से शिक्षामित्रों में गहरा असंतोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा जारी निर्देशों का तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए जनपद के सभी पात्र शिक्षामित्रों की मूल विद्यालय वापसी की सूची शीघ्र जारी की जाए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि दिनांक 25 अगस्त 2026 तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बिजनौर द्वारा मूल विद्यालय वापसी की सूची जारी नहीं की जाती है, तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ दिनांक 26 अगस्त 2026 से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बिजनौर पर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन प्रारंभ करेगा। प्रदेश सचिव महिला मोर्चा संजू राणा, अजय पाल सिंह, अनुज राणा ने अपने विचार रखे।