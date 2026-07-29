उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष योगेंद्र डिमरी ने आपदा प्रबंधन गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जनजागरूकता अभियानों और सचेत एप के महत्व पर जोर दिया। बच्चों को भी आपदा से बचाव के उपायों की जानकारी दी जाएगी।

जान-माल की सुरक्षा को गांव-गांव चलाएं अभियान

प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी ने बुधवार को एनआईसी सभागार में जिला आपदा प्रबंधन गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आंधी, तूफान, वज्रपात और बाढ़ से जनहानि रोकने के लिए तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाए।

महत्वपूर्ण निर्देश उन्होंने मौसम संबंधी चेतावनियों को गंभीरता से लेने के लिए अधिक से अधिक लोगों को सचेत एप और दामिनी एप डाउनलोड कराने पर विशेष जोर दिया जाए। स्कूलों में भी बच्चों को आपदा से बचाव के उपायों की जानकारी दी जाए, ताकि वे स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को भी जागरूक कर सकें। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि मौसम विभाग से मिलने वाली चेतावनियों का तत्काल विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाता है, ताकि लोग समय रहते सतर्क होकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। इस दौरान एडीएम वित्त एवं राजस्व विनीता सिंह व अन्य अफसर मौजूद रहे।

बचाव के लिए जरूरी सावधानियां - सचेत और दामिनी एप डाउनलोड कर मौसम संबंधी अलर्ट पर नजर रखें।

- आंधी-तूफान के दौरान पेड़, बिजली के खंभे, मोबाइल टावर और टीन की छत से दूर रहें।

- खराब मौसम में बच्चों को घर से बाहर न निकलने दें।

- बिजली कड़कने पर लोहे के दरवाजे, हैंडपंप और अन्य धातु की वस्तुओं को न छुएं।

- खुले मैदान, तालाब, नदी और जलाशयों से दूर रहें तथा सुरक्षित पक्के भवन में शरण लें।

- भारी विद्युत उपकरणों का प्लग निकाल दें और खुले वाहनों में यात्रा करने से बचें।