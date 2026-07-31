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दिव्यांगजन रोजगार अभियान का आगाज तीन अगस्त से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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उत्तर प्रदेश में 3 से 10 अगस्त तक दिव्यांगजन रोजगार अभियान 3.0 का आयोजन होने जा रहा है। यह अभियान 14 से 35 वर्ष आयु वर्ग के दिव्यांगजनों के लिए है। रोजगार मेला राजकीय आईटीआई पीलीभीत में होगा, जहां अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेज लाने होंगे।

दिव्यांगजन रोजगार अभियान का आगाज तीन अगस्त से

पीलीभीत। सीडीओ सतीश प्रसाद मिश्र ने बताया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से जिले में तीन अगस्त से दस अगस्त, तक दिव्यांगजन रोजगार अभियान 3.0 का आयोजन किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत 14 वर्ष से 35 वर्ष आयु वर्ग के दिव्यांगजनों के लिए विशेष दिव्यांगजन रोजगार मेला लगाया जाएगा। मेलों में आईटीआई, उप्र कौशल विकास मिशन, डीडीयू-जीकेवाई, आरसेटी, सेवायोजन विभाग तथा अन्य दिव्यांगजन लाभार्थी भी प्रतिभाग कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी अपने साथ दिव्यांगता प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार के फोटो, बायोडाटा एवं अन्य आवश्यक अभिलेख अवश्य लेकर आएँ। रोजगार मेला राजकीय आईटीआई पीलीभीत में सुबह दस बजे से पांच बजे तक लगेगा।

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