वरिष्ठ पशुपालन अधिकारी ने डॉक्टर और बेटे पर लगाए ब्लैकमेलिंग के आरोप

उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर और उसके बेटे के खिलाफ ब्लैकमेलिंग, मानसिक उत्पीड़न और जातीय टिप्पणी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि दोनों पिछले लंबे समय से व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिए उन्हें बदनाम कर रहे हैं और 20 लाख रुपये की अवैध मांग कर रहे हैं। निदेशक पशुपालन एवं विकास, लखनऊ डॉ. राजेंद्र प्रसाद के मुताबिक डॉ. मनोज कुमार और उनका बेटा समर्थ चौधरी वेटनरी डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी नामक व्हाट्सऐप ग्रुप चलाते हैं। इस ग्रुप में उन्हें भी जोड़ा गया है। आरोप है कि वर्ष 2024 से दोनों ग्रुप पर आपत्तिजनक, निराधार और मानहानिकारक टिप्पणियां पोस्ट कर रहे हैं।

16 नवंबर 2024 को ग्रुप पर उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का प्रयास किया गया। इसके बाद 21 नवंबर 2024 को दोनों कार्यालय पहुंचकर मारपीट करने और लहूलुहान करने की धमकी देने लगे। जब उन्होंने फोन नहीं उठाया तो मुरादाबाद मंडल में वाहन न चलाने और अन्य कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी गई। 17 नवंबर 2024 को ग्रुप में उन्हें जूते से मारने जैसी अमर्यादित बातें पोस्ट की गईं। डॉ. राजेंद्र प्रसाद का आरोप है कि आरोपी पिछले काफी समय से उनसे 20 लाख रुपये की अवैध मांग कर रहा है। धनराशि न देने पर भ्रष्टाचार सहित अन्य झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने की धमकी दी जा रही है। इसी मंशा से मार्च से जून 2026 के बीच मुख्यमंत्री, पशुपालन मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को उनके खिलाफ कई पत्र भेजे गए। डॉ. राजेंद्र प्रसाद की तहरीर पर पुलिस ने डॉ. मनोज कुमार और समर्थ चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।