जननी सुरक्षा योजना में भुगतान में देरी पर डिप्टी सीएम नाराज

वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉ. बृजेश पाठक ने बुधवार को सर्किट हाउस में करीब एक घंटे तक स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। जननी सुरक्षा योजना में जून के बाद भुगतान लंबित होने पर नाराज हुए। अफसरों से पूछा कि यह भुगतान पहले ही क्यों नहीं कर दिया गया? शासन के बार बार निर्देश के बाद क्यों हुआ? अधिकारियों ने कहा कि बीएचयू में प्रसव में ही देरी होती है। तब डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रसव के बाद डिस्चार्ज होने से पहले ही चेक दे दिया जाए। उन्होंने आयुष्मान भारत, टीबी उन्मूलन, कैंसर स्क्रीनिंग और अन्य योजनाओं के लक्ष्यों को एक महीने में शत-प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए।

डिप्टी सीएम ने कहा कि 15 अगस्त तक 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के भी आयुष्मान कार्ड शत-प्रतिशत बनने चाहिए। बैठक में पांडेयपुर स्थित निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की प्रगति की भी समीक्षा हुई। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आरबी कमल को डिप्टी सीएम ने 160 पदों के सृजन/स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान नोडल अधिकारी डॉ. एचसी मौर्य के पास विभिन्न योजनाओं की फाइलों की हार्ड कॉपी नहीं होने पर डिप्टी सीएम ने नाराजगी जताई और निर्देश दिया कि भविष्य में बैठक में पूरी तैयारी के साथ उपस्थित हों। उन्होंने एक ही अधिकारी को कई योजनाओं का नोडल अधिकारी बनाने पर भी आपत्ति जताई। निर्देश दिया कि योजनाओं की जिम्मेदारी अलग-अलग चिकित्सकों को सौंपी जाए, ताकि प्रभावी निगरानी हो सके। उन्होंने कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रम के लिए भी अलग नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा। बैठक में डीसीपीएम रमेश के अनुपस्थित रहने पर डिप्टी सीएम ने उनके विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।