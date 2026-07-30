सर्वसमाज में नई ऊर्जा भरेगा अभियान: ब्रजेश
वाराणसी में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने संत रविदास को नमन किया। उन्होंने कहा कि मुगलों ने संत को इस्लाम कबूलने के लिए दबाव डाला, लेकिन संत ने वेद धर्म की महिमा को बताया। यह आयोजन देश में समरसता का संदेश फैलाने में सहायक होगा, जिसे संत ने 650 साल पहले शुरू किया था।
वाराणसी। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक संत रविदास को नमन करते हुए उनके कई दोहे सुनाए। उन्होंने कहा कि मुगल आक्रांताओं ने संत रविदास पर भी इस्लाम कबूलने का दबाव बनाया था। लेकिन उन्होंने सनातन को ही जीवन का आत्मा बताते हुए लिखा कि ‘वेद धर्म सबसे बड़ा, अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर मै क्यों छोडूं इसे, पढ़ लूं झूठ कुरान।’ ‘वेद धर्म छोड़ूं नहीं, कोसिस करो हज़ार, तिल-तिल काटो चाहि, गोदो अंग कटार।’ डिप्टी सीएम ने कहा कि यह विशाल आयोजन देश में समरसता का संदेश देने में सफल होगा। संत रविदास ने समाज को जोड़ने के अनेक कार्य 650 साल पहले किए थे।
काशी से शुरू समरसता अभियान पूरे देश के सर्वसमाज में नई ऊर्जा का संचार करेगा।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें