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सर्वसमाज में नई ऊर्जा भरेगा अभियान: ब्रजेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने संत रविदास को नमन किया। उन्होंने कहा कि मुगलों ने संत को इस्लाम कबूलने के लिए दबाव डाला, लेकिन संत ने वेद धर्म की महिमा को बताया। यह आयोजन देश में समरसता का संदेश फैलाने में सहायक होगा, जिसे संत ने 650 साल पहले शुरू किया था।

सर्वसमाज में नई ऊर्जा भरेगा अभियान: ब्रजेश

वाराणसी। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक संत रविदास को नमन करते हुए उनके कई दोहे सुनाए। उन्होंने कहा कि मुगल आक्रांताओं ने संत रविदास पर भी इस्लाम कबूलने का दबाव बनाया था। लेकिन उन्होंने सनातन को ही जीवन का आत्मा बताते हुए लिखा कि ‘वेद धर्म सबसे बड़ा, अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर मै क्यों छोडूं इसे, पढ़ लूं झूठ कुरान।’ ‘वेद धर्म छोड़ूं नहीं, कोसिस करो हज़ार, तिल-तिल काटो चाहि, गोदो अंग कटार।’ डिप्टी सीएम ने कहा कि यह विशाल आयोजन देश में समरसता का संदेश देने में सफल होगा। संत रविदास ने समाज को जोड़ने के अनेक कार्य 650 साल पहले किए थे।

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काशी से शुरू समरसता अभियान पूरे देश के सर्वसमाज में नई ऊर्जा का संचार करेगा।

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