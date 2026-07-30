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काशी संस्कृति, अध्यात्म और संत परंपरा का केंद्र: मौर्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी, विशेष संवाददाता। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गुरु रविदास के जयंती वर्ष पर कहा कि काशी भारतीय संस्कृति का केंद्र है। उन्होंने संत रविदास की 650वीं जयंती भव्य तरीके से मनाने की घोषणा की। साथ ही, उन्होंने गरीबों के जीवन में सुधार करने और विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की सरकार की प्राथमिकता पर जोर दिया।

काशी संस्कृति, अध्यात्म और संत परंपरा का केंद्र: मौर्य

वाराणसी, विशेष संवाददाता। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गुरु रविदास को उनके जयंती वर्ष पर नमन करते हुए कहा कि काशी भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और संत परंपरा का जीवंत केंद्र है। संत रविदास ने मानवता, समानता और सामाजिक समरसता का जो संदेश दिया, वह आज भी विश्व को दिशा प्रदान कर रहा है। उपमुख्यमंत्री ने संत-महात्माओं का अभिनंदन करते हुए कहा कि देश और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में लोगों का यहां पहुंचना संत के प्रति जनआस्था का प्रमाण है। उन्होंने घोषणा की कि 20 फरवरी 2027 को संत रविदास की 650वीं जयंती देशभर में भव्य और ऐतिहासिक रूप से मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं संत रविदास के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सामाजिक समरसता को राष्ट्रीय अभियान का रूप दिया जा रहा है।

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सरकार की प्राथमिकताएँ

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय देश में करोड़ों लोग दो समय के भोजन के लिए संघर्ष करते थे, लेकिन आज केंद्र और प्रदेश सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के मंत्र के साथ गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों के जीवन में परिवर्तन ला रही है। उन्होंने कहा कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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सपा पर आरोप

पार्क की जमीन पर सपा कार्यकाल में कब्जा था

डिप्टी सीएम ने सपा को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि आज यहां जिस जगह जनसभा हो रही है, वहां पूर्ववर्ती सरकार के गुंडों ने कब्जा कर रखा था। भाजपा सरकार उन्हें खदेड़कर भव्य रविदास पार्क औऱ संग्रहालय का निर्माण करा रही है। सपा पीडीए के नाम पर ढोंग कर रही है। यह गरीबों के जीवन को खुशहाल नहीं कर सकते हैं। यह कार्य केवल पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार में ही संभव है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भारत तेजी से बदल रहा है। यह परिवर्तन विकास, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक गौरव और आत्मविश्वास के नए युग का संकेत है। उन्होंने कहा कि सपा के दो पहिए हैं, एक-तुष्टीकरण और दूसरा-गुंडागर्दी। लेकिन अब यूपी में यह नहीं नहीं चलने वाला है। उन्होंने सचेत किया कि लोग समरसता और विष बांटने वालों में फर्क समझें。

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

गुरु रविदास की 650वीं जयंती कब मनाई जाएगी?
संत रविदास की 650वीं जयंती 20 फरवरी 2027 को देशभर में भव्य और ऐतिहासिक रूप से मनाई जाएगी।
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