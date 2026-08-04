Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सपा का असली चेहरा फिर जनता के सामनेः ब्रजेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

-विधानसभा में हंगामे पर बोले डिप्टी सीएम, कहा- लोकतंत्र के मंच को सपा

सपा का असली चेहरा फिर जनता के सामनेः ब्रजेश

प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी का असली चेहरा एक बार फिर प्रदेश की जनता जनार्दन के सामने आ गया। लोकतंत्र के मंच विधानसभा, जहां जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और समाधान अपेक्षित होता है, उसे फिर सपा नेताओं ने सियासी अखाड़ा बना दिया। सदन की गरिमा को तार-तार करते हुए अराजकता और हंगामे का रास्ता चुना।

ये भी पढ़ें:सदन प्रभावित कर 25 करोड़ जनता के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहा विपक्ष: मुख्यमंत्री

सपा के हंगामे पर प्रतिक्रिया

विधानसभा में मंगलवार को सपा के हंगामे को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि श्रीराम मंदिर जैसे करोड़ों देशवासियों की आस्था से जुड़े विषय पर भी सपा द्वारा राजनीति करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता तथ्यों पर आधारित चर्चा चाहती है, जबकि विपक्ष केवल शोर और भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहित, विकास और सुशासन के एजेंडे पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

ये भी पढ़ें:रामभक्तों पर गोलियां चलवाने वाले अब साधु-संतों को कर रहे बदनाम, सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला

लोकतंत्र की गरिमा

डिप्टी सीएम ने कहा कि सदन की गरिमा और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की रक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। डबल इंजन की भाजपा सरकार में आज का नया उत्तर प्रदेश निरंतर विकास पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभाएगा। वर्ष 2027 में सपा का सत्ताधीश होने का सपना फिर चूर-चूर होने वाला है इसीलिए उनके नेता अराजकता पर उतर आए हैं। प्रदेश की जनता विकास और सुशासन चाहती है, अराजकता नहीं।

उत्तरदायित्व और अपेक्षाएँ

डिप्टी सीएम ने सपा पर क्या आरोप लगाया?
डिप्टी सीएम ने सपा पर विधानसभा में अराजकता फैलाने और जनहित के मुद्दों पर सियासी हंगामा करने का आरोप लगाया।
ये भी पढ़ें:सपा को संविधान पर भरोसा नहीं, अपमानजनक व्यवहार किया; विधानसभा में बवाल पर भड़के योगी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lucknow News Brajesh Pathak Lucknow Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।