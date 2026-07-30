भुवनेश्वर कुमार के नेतृत्व में पहले खिताब की तलाश में उतरेगी लखनऊ फाल्कन
उत्तर प्रदेश क्रिकेट लीग के चौथे सत्र में लखनऊ फाल्कन एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार की कप्तानी में उतरेगी। पिछले तीन सत्रों में भुवनेश्वर को रिटेन किया गया है। टीम ने अनुभव और युवा खिलाड़ियों का बेहतर संतुलन बनाया है, जिससे खिताब जीतने की उम्मीद बढ़ गई है। क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें टीम के प्रदर्शन पर रहेंगी।
उत्तर प्रदेश क्रिकेट लीग के चौथे सत्र में लखनऊ फाल्कन एक बार फिर अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की कप्तानी में मैदान पर उतरेगी। पिछले तीनों सीजन में टीम की कमान संभाल चुके भुवनेश्वर को फ्रेंचाइजी ने इस बार भी रिटेन किया है और टीम उनसे अपने पहले खिताब की उम्मीद लगाए हुए है। लखनऊ फाल्कन का प्रदर्शन पिछले तीन सत्रों में उतार-चढ़ाव भरा रहा है। टीम कई मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद अब तक फाइनल में जगह बनाने और खिताब जीतने में सफल नहीं हो सकी। हालांकि इस बार टीम ने अनुभव और युवा खिलाड़ियों का बेहतर संतुलन तैयार किया है, जिससे उसके खिताबी दावेदार के रूप में उतरने की उम्मीद बढ़ गई है।
फ्रेंचाइजी ने स्टार बल्लेबाज प्रियम गर्ग को रिटेन कर बल्लेबाजी क्रम को मजबूती दी है। वहीं नीलामी में मेरठ के प्रतिभाशाली बल्लेबाज समीर चौधरी को 11 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ा, जबकि युवा खिलाड़ी यशु प्रधान को 3.50 लाख रुपये में टीम का हिस्सा बनाया गया। भुवनेश्वर कुमार के अनुभव, प्रियम गर्ग की बल्लेबाजी और समीर चौधरी जैसे युवा खिलाड़ियों की मौजूदगी के साथ लखनऊ फाल्कन इस बार अपने पहले यूपी टी 20 खिताब के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी। क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें एक बार फिर भुवनेश्वर की कप्तानी और टीम के प्रदर्शन पर टिकी रहेंगी।
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