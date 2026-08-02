अंडर-19 महिला चयन ट्रायल के लिए मेरठ की पांच क्रिकेटरों का चयन
उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन 2, 3 और 4 अगस्त को कानपुर के ग्रीन पार्क में अंडर-19 महिला चयन ट्रायल मैच आयोजित करेगा। मेरठ से पांच खिलाड़ी, जिनमें मिष्टी चौधरी, जाह्नवी बालियान, और रिया भाटी शामिल हैं, का चयन किया गया है। चयनित खिलाड़ी प्रदर्शन के आधार पर उत्तर प्रदेश की टीम में शामिल की जाएंगी।
उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) की ओर से 2, 3 और 4 अगस्त को कानपुर के ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम में अंडर-19 महिला चयन ट्रायल मैच आयोजित किए जाएंगे। इन ट्रायल मुकाबलों के लिए मेरठ की पांच प्रतिभाशाली महिला क्रिकेटरों का चयन हुआ है। चयनित खिलाड़ियों में बल्लेबाज मिष्टी चौधरी, स्पिनर जाह्नवी बालियान, ज्योति बालियान, ऑलराउंडर रिया भाटी और अविका शर्मा शामिल हैं। ट्रायल मैचों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर उत्तर प्रदेश की अंडर-19 महिला टीम का चयन किया जाएगा।बागपत की मूल निवासी और वर्तमान में मेरठ के शताब्दी नगर निवासी मिष्टी चौधरी पर इस बार भी सभी की निगाहें रहेंगी।
मिष्टी इससे पहले उत्तर प्रदेश की अंडर-19 टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। लगातार शानदार प्रदर्शन के दम पर एक बार फिर टीम में जगह बनाने की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं।मेरठ की पांच खिलाड़ियों के चयन से जिले के क्रिकेट जगत में उत्साह का माहौल है। खिलाड़ियों के कोचों और खेल प्रेमियों ने उम्मीद जताई है कि सभी खिलाड़ी ट्रायल में बेहतर प्रदर्शन कर मेरठ का नाम रोशन करेंगी। वहीं मिष्टी चौधरी के चयन पर पिता और परिवार के अन्य सदस्यों ने खुशी व्यक्त की।
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