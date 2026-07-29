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हर जिले की गोशालाओं का मूल्यांकन कराएगा गो सेवा आयोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग सभी जिलों की गोशालाओं का मूल्यांकन करेगा। इसमें वैज्ञानिक प्रबंधन, स्वास्थ्य, पोषण एवं दुग्ध उत्पादन के लिए नियम शामिल होंगे। आयोग का उद्देश्य गोशालाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है और कृषि को मजबूत करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देने पर जोर रहेगा।

हर जिले की गोशालाओं का मूल्यांकन कराएगा गो सेवा आयोग

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग प्रदेश के प्रत्येक जिले की गोशालाओं का मूल्यांकन कराएगा। इसमें वैज्ञानिक प्रबंधन, स्वच्छता, गोवंश के स्वास्थ्य एवं पोषण, नस्ल संवर्धन, दुग्ध उत्पादन, जनसहभागिता और आत्मनिर्भरता के प्रयास प्रमुख आधार होंगे। गोशालाओं में वर्षभर हरे चारे की उपलब्धता, भूसा-चोकर का उचित प्रबंधन, गुणवत्तापूर्ण पशु आहार, नर-मादा एवं बछड़े-बछियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण, नंदीशाला की व्यवस्था और वैज्ञानिक प्रजनन प्रणाली को भी मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा।

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गोशालाओं की बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा

इसके साथ ही सिक वार्ड, नियमित पशु चिकित्सा, कमजोर गोवंश की पृथक देखभाल, पर्याप्त शेड, स्वच्छता, सीसीटीवी, बाउंड्री वॉल और अन्य बुनियादी सुविधाओं की भी समीक्षा होगी। दरअसल, आयोग द्वारा गोशालाओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए यह मूल्यांकन कराने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली गोशालाओं को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाएगा, जबकि उनके सफल मॉडल को प्रदेशभर में अपनाने की दिशा में भी काम होगा।

आयोग का उद्देश्य

आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने बताया कि आयोग का उद्देश्य गोशालाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसके लिए बायोगैस संयंत्र, गोबर एवं गोमूत्र के वैज्ञानिक उपयोग, जैविक खाद और अन्य मूल्यवर्धित उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही आसपास के किसानों को गो-आधारित प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी जोर रहेगा। आयोग का मानना है कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से प्रदेश की गोशालाओं में बेहतर प्रबंधन, गोवंश संरक्षण, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता के नए मानक स्थापित होंगे।

सामान्य प्रश्न

उत्तर प्रदेश में गोशालाओं का मूल्यांकन किस लिए किया जाएगा?
उत्तर प्रदेश में गोशालाओं का मूल्यांकन वैज्ञानिक प्रबंधन, स्वच्छता, गोवंश के स्वास्थ्य एवं पोषण, नस्ल संवर्धन, दुग्ध उत्पादन, जनसहभागिता और आत्मनिर्भरता के प्रयासों के लिए किया जाएगा।

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