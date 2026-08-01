आउटसोर्स विद्युत कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन
बिसौली विद्युत खंड कार्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन करते उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ के पदाधिकारी।
बिसौली, संवाददाता। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ के आह्वान पर शुक्रवार को आउटसोर्स विद्युत संविदा कर्मचारियों ने बिसौली विद्युत खंड कार्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने लखनऊ के इको गार्डन में चल रहे प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन के समर्थन में अपने हक की मांग उठाते हुए सरकार से लंबित मांगों के जल्द समाधान की मांग की। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर हर्षवर्धन ने कहा कि हटाए गए संविदा कर्मचारियों की तत्काल बहाली की जाए और आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया जाए।उन्होंने कहा कि लंबे समय से विभिन्न मांगें लंबित हैं, लेकिन अब तक उनका समाधान नहीं किया गया है, जिससे कर्मचारियों में भारी असंतोष है।
उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस मौके पर अभय कुमार, रंजीत, सनोज कुमार, सत्येंद्र कुमार यादव, अलाउद्दीन, इमरान, रूपेश कुमार, सत्येंद्र कुमार, सुभाष आदि मौजूद रहे।
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