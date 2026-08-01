ध्यान डायवर्ट करने के लिए लिखाए मुकदमे- अजय राय
ध्यान डायवर्ट करने के लिए लिखाए मुकदमे- अजय रायकांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा भाजपा व आरएसएस के लोगों ने चंदा चोरी कियामोदी में नैतिकता है तो सांसद कं
हरदोई, संवाददाता। दुर्घटना में घायल हुए जिलाध्यक्ष विक्रम पांडेय का हालचाल लेने पहुंचे उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा और आरएसएस चढ़ावा चोरी के मुद्दे से ध्यान हटाने में लगे हैं। जनता भाजपा की चाल समझ चुकी है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में आरएसएस व भाजपा के लोगों ने चढ़ावे में चोरी की। गांव-गांव, घर-घर और संसद तक चर्चा का विषय है। भाजपा और आरएसएस जनता का ध्यान हटाने के लिए विपक्षी नेताओं पर रिपोर्ट लिखा रही है। लोगों को परेशान कर रहे हैं। आम जनता भाजपा की चढ़ावा चोरी जान चुकी है। गांव के गलियारे से लोकसभा तक चढ़ावा चोरी की चर्चा है。
प्रधानमंत्री की भूमिका
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो और बच्चों को लेकर कही बातें विरोधाभासी हैं। बड़ी बड़ी झूठी बातें बोल रहे हैं। ये चिंताजनक है कि वे एक तरफ बच्चों के प्रति संवेदना जताते हैं तो दूसरी तरफ उनकी सरकार मुकदमे लिखाकर बच्चे व बच्चियों पर दबाव बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सांसद कंगना रनौत ने बच्चों के बारे में बोला कि ये गटर से निकले हैं। बच्चियों के चरित्र का हनन किया है। यदि प्रधानमंत्री में जरा सी भी नैतिकता है, बच्चों से प्यार है तो तो कंगना रनौत को तत्काल बर्खास्त करें। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सभी 403 विधानसभा सीटों पर संगठन सृजन अभियान जारी है। 2027 विधानसभा चुनाव कांग्रेस पूरी मजबूती से लडे़गी। गठबंधन संबंधी फैसला हाईकमान करेगा। कार्यकर्ता पर कहीं भी खरोंच आ रही है तो वे साथ हैं। डंके की चोट पर 2027 में सरकार बनाएंगे। कांग्रेस अपनी ताकत को बढ़ा रही है。
संगठन सृजन अभियान
लगातार सक्रिय रहने के लिए कहा
हरदोई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय शनिवार को हरदोई पहुंचे। कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने तथा जनहित के मुद्दों पर लगातार सक्रिय रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जनता के बीच निरंतर संपर्क और उनकी समस्याओं के लिए संघर्ष ही कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है। कार्यकर्ताओं से उन्होंने आगामी कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाने और संगठन विस्तार पर विशेष ध्यान देने को कहा।
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