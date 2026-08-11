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210 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को संतकबीरनगर जिले में 684.77 करोड़ रुपये की 201 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसमें खलीलाबाद और मेंहदावल विधान सभा क्षेत्र की विकास परियोजनाएं शामिल हैं। डीएम आलोक कुमार के अनुसार, खलीलाबाद में 22 और मेंहदावल में 24 परियोजनाओं का लोकार्पण होगा।

210 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री

संतकबीरनगर, निज संवाददाता। जिले में आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवारत को 684.77 करोड़ की 201 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इनमें खलीलाबाद व मेंहदावल विधान सभा क्षेत्र की विकास परियोजनाएं शामिल हैं।डीएम आलोक कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री अपने दौरे पर खलीलाबाद विस क्षेत्र की 93.99 करोड़ की 22 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही 267.85 करोड़ की 94 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं मेंहदावल विस क्षेत्र की 100.76 करोड़ की 24 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही 222.15 करोड़ की 61 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे।

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