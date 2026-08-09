119 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री
संतकबीरनगर, निज संवाददाता। 11 अगस्त को जिले में आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
संतकबीरनगर, निज संवाददाता। 11 अगस्त को जिले में आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 567.76 करोड़ की 119 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इनमें खलीलाबाद व मेंहदावल विधान सभा क्षेत्र की परियोजनाएं शामिल हैं।डीएम आलोक कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री अपने दौरे पर खलीलाबाद विस क्षेत्र की 58.23 करोड़ की 22 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही 214.71 करोड़ की 48 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मेंहदावल विस क्षेत्र की 95.92 करोड़ की 16 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही 198.88 करोड़ की 33 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे।
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