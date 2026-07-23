Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

26 को आएंगे मुख्यमंत्री, आज से तीन दिन बंद रहेगी नवीन मंडी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
Follow us on Google News
share

मैनपुरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 26 जुलाई के प्रस्तावित मैनपुरी दौरे को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं।

26 को आएंगे मुख्यमंत्री, आज से तीन दिन बंद रहेगी नवीन मंडी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 26 जुलाई के प्रस्तावित मैनपुरी दौरे को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। डीएम के निर्देश पर कृषि उत्पादन मंडी आगरा रोड को 24 जुलाई से 26 जुलाई तक अधिग्रहित कर वाहन पार्किंग स्थल बनाया गया है। इसके चलते मंडी में तीन दिनों तक सभी प्रकार का कारोबार पूरी तरह बंद रहेगा। मंडी सचिव मनोज कुमार ने व्यापारियों, आढ़तियों और किसानों से अपील की है कि वे 23 जुलाई की रात 10 बजे तक मंडी परिसर पूरी तरह खाली कर दें, ताकि प्रशासन पार्किंग और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं समय पर पूरी कर सके। 24 जुलाई से 26 जुलाई तक मंडी में उत्पादन बिक्री के लिए न लाएं।

मंडी पूरी तरह से बिक्री के लिए बंद रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 जुलाई को आगरा बाईपास रोड स्थित राजकीय पं. जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे जिले को कई करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुटा हुआ है, जबकि मंडी बंद रहने से तीन दिनों तक कृषि उपज के कारोबार पर भी असर पड़ेगा।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mainpuri Latest News Mainpuri News Yogi Adityanath
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।