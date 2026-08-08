मुख्यमंत्री योगी ने हेलीकॉप्टर से शिव चौक पर कांवड़ियों पर की पुष्पवर्षा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावण मास में हरिद्वार से गंगाजल लेकर जा रहे शिवभक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा की। कांवड़ियों में उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा की व्यवस्था और सुरक्षा का निरीक्षण किया। इस दौरान कई मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहे।
मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को श्रावण मास में हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्यों की ओर जा रहे शिवभक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा कर उनका अभिनंदन किया। शिव चौक के ऊपर से हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा होने पर कांवड़ियों में उत्साह नजर आया। मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से शिव चौक और कांवड़ मार्गों का हवाई निरीक्षण भी किया। उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन और पुलिस द्वारा की गई सुरक्षा, यातायात तथा अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री कपिलदेव अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. सुधीर सैनी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और पुलिस-प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।
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