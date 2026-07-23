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26 को सीएम आगरा से करेंगे शिक्षक कैशलेस योजना का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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- उच्च शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में बनाए नोडल अधिकारी लखनऊ, प्रमुख संवाददाता

26 को सीएम आगरा से करेंगे शिक्षक कैशलेस योजना का शुभारंभ

मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ 26 जुलाई को किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा में डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से करेंगे। ऐसे में सभी जिलों में इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दिखाने और कार्यक्रम आयोजित कर शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरित किए जाएंगे।प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल की ओर से सभी जिलों में उच्च शिक्षा विभाग के नोडल अधिकारी नामित कर दिए गए हैं। जिससे जिलों में बेहतर ढंग से कार्यक्रम आयोजित किया जा सके। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से आगरा में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पांच लाख रुपये और इसके अलावा अन्य सभी जिलों को एक-एक लाख रुपये की धनराशि भी दी गई है।

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सभी जिलों में नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यक्रम में आए विश्वविद्यालय व कॉलेजों के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड आसानी से मिल सके। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्रियों व अन्य जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा।

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