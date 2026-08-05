फिरोजाबाद, खैरगढ़ एवं एका में सीएम आवासों की कम स्वीकृति पर डीएम खफा
मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की ऑनलाइन समीक्षा में फिरोजाबाद और एका ब्लॉक की कम प्रगति पर डीएम संतोष कुमार शर्मा ने असंतोष व्यक्त किया। लाभार्थियों की जियो टेगिंग के निर्देश दिए, और आवास स्वीकृति में विलंब के खिलाफ सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी। जिले में अब तक 1427 आवास में से केवल 307 स्वीकृत हुए हैं।
मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण पर प्रशासन का विशेष ध्यान है। बुधवार को ऑनलाइन समीक्षा में फिरोजाबाद एवं एका ब्लॉक में कम प्रगति पर डीएम ने असंतोष व्यक्त किया। तीन दिन में शत फीसद लाभार्थियों की जियो टेगिंग के निर्देश दिए। बुधवार को मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2026-27 के तहत आवंटित लक्ष्य की ऑनलाइन प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने खंड विकास अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत सचिवों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि योजना के अंतर्गत चिन्हित पात्र लाभार्थियों को बगैर विलंब समयबद्ध तरीके से आवास की स्वीकृति एवं धनराशि स्थानांतरित करें। इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता एवं लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों के साथ में कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।समीक्षा
के दौरान जानकारी मिली कि जिले को आवंटित 1427 आवास में से अब तक 814 पंजीकरण के साथ 642 की जियो टेगिंग पूर्ण हो गई है, लेकिन स्वीकृतियों की संख्या मात्र 307 है। फिरोजाबाद, एका तथा खैरगढ़ ब्लॉक में स्वीकृतियों की दर काफी धीमी पाए जाने पर डीएम ने असंतोष व्यक्त किया।
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