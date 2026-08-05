फिरोजाबाद, खैरगढ़ एवं एका में सीएम आवासों की कम स्वीकृति पर डीएम खफा

मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण पर प्रशासन का विशेष ध्यान है। बुधवार को ऑनलाइन समीक्षा में फिरोजाबाद एवं एका ब्लॉक में कम प्रगति पर डीएम ने असंतोष व्यक्त किया। तीन दिन में शत फीसद लाभार्थियों की जियो टेगिंग के निर्देश दिए। बुधवार को मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2026-27 के तहत आवंटित लक्ष्य की ऑनलाइन प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने खंड विकास अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत सचिवों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि योजना के अंतर्गत चिन्हित पात्र लाभार्थियों को बगैर विलंब समयबद्ध तरीके से आवास की स्वीकृति एवं धनराशि स्थानांतरित करें। इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता एवं लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों के साथ में कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।समीक्षा