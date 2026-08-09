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मुख्यमंत्री आज कुछ घंटे बाद बांसी में करेंगे 311 करोड़ की 107 परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को बांसी आएंगे और 311 करोड़ की 107 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में जनसभा का आयोजन होगा, जिसमें लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक और स्वीकृति पत्र भी वितरित किए जाएंगे। प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा है।

मुख्यमंत्री आज कुछ घंटे बाद बांसी में करेंगे 311 करोड़ की 107 परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास
मुख्यमंत्री आज कुछ घंटे बाद बांसी में करेंगे 311 करोड़ की 107 परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास

सिद्धार्थनगर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार की शाम 3:30 बजे बांसी आएंगे। वह रतनसेन डिग्री कॉलेज परिसर में डुमरियागंज व बांसी विधानसभा क्षेत्र में 311 करोड़ की 107 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक, चाभी व अन्य स्वीकृति पत्र भी वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह मुस्तैद है और कार्यक्रम स्थल से लेकर शहर की सुरक्षा व यातायात व्यवस्था तक को अंतिम रूप दिया गया है। मुख्यमंत्री शाम 3:30 बजे से 4:30 बजे तक कार्यक्रम स्थल पर रहेंगे। इसके बाद 15 मिनट का समय आरक्षित रहेगा।

4: 50 बजे विधायक जय प्रताप सिंह के आवास पर जाएंगे। यहां 15 मिनट रुकने के बाद हेलीपैड पर पहुंच आगे के लिए रवाना हो जाएंगे।

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