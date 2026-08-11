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रुद्राभिषेक कर सीएम योगी ने की लोकमंगल की कामना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन शिवरात्रि पर प्राचीन मानसरोवर मंदिर में रुद्राभिषेक किया। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की प्रार्थना की। इससे पहले उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में भी रुद्राभिषेक किया था। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अनुष्ठान पूर्ण करने के बाद, उन्होंने सभी के कल्याण की कामना की।

रुद्राभिषेक कर सीएम योगी ने की लोकमंगल की कामना
रुद्राभिषेक कर सीएम योगी ने की लोकमंगल की कामना

गोरखपुर, निज संवाददाता। पावन सावन माह की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि, सावन शिवरात्रि (मंगलवार) को गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ क्षेत्र में स्थित प्राचीन मानसरोवर मंदिर में रुद्राभिषेक कर भगवान भोलेनाथ से प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि की प्रार्थना की। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा मंगलवार को, लगातार दूसरे दिन रुद्राभिषेक किया गया। मानसरोवर मंदिर से पहले उन्होंने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में रुद्राभिषेक किया था। प्राचीन मानसरोवर मंदिर में सीएम योगी ने देवाधिदेव महादेव को विल्व पत्र, कमल पुष्प, दुर्वा, अनेकानेक पूजन सामग्री अर्पित करने कर बाद शहद, दही, शर्करा, गोदुग्ध और जल से उनका अभिषेक किया।

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गोरखनाथ मंदिर के विद्वत पुरोहितगण ने शुक्ल यजुर्वेद संहिता के रुद्राष्टाध्यायी के महामंत्रों द्वारा रुद्राभिषेक कराया। रुद्राभिषेक के बाद मुख्यमंत्री वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन व आरती कर अनुष्ठान को पूर्ण किया। उन्होंने देवाधिदेव महादेव से चराचर जगत के कल्याण तथा प्रदेशवासियों के आरोग्यमय, सुखमय, समृद्धमय व शांतिमय जीवन की मंगलकामना की।

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