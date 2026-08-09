भाजपा के मंडल महामंत्रियों को मिला मुख्यमंत्री से मिलने का सौभाग्य
मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने महामंत्रियों से मुलाकात का आयोजन किया। सभी मंडल महामंत्रियों ने मुख्यमंत्री से आशीर्वाद लिया और संगठनात्मक एकता को मजबूत करने का प्रयास किया। रस्तोगी का कहना है कि भाजपा केवल एक राजनीतिक संगठन नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं का एक परिवार है।
कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के लिए मेरठ आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मेरठ आगमन और प्रस्थान के समय भाजपा के महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी की एक विशेष पहल से मंडल महामंत्रियों को मिलने का सौभाग्य मिला। इससे पूर्व इसी तरह मंडल अध्यक्षों और पूर्व अध्यक्षों को भी यह मौका मिल चुका है। शोभित विश्वविद्यालय में बनाये गये विशेष हेलीपैड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी की पहल से महानगर के सभी मंडलों के महामंत्रियों को स्वागत और परिचय का मौका मिला। सभी मंडल महामंत्रियों ने मुख्यमंत्री से भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी की इस अनूठी पहल से महानगर संगठन के पदाधिकारियों में खुशी का माहौल देखा गया।
मंडल महामंत्रियों का कहना है कि जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले पदाधिकारियों को प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने का यह एक सुनहरा अवसर है।वहीं, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने कहा कि भाजपा केवल एक राजनीतिक संगठन नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के समर्पण से चलने वाला एक परिवार है। सभी महामंत्रियों को मुख्यमंत्री से मिलवाने का मुख्य उद्देश्य संगठन के प्रत्येक पदाधिकारी को सम्मान देना और संगठनात्मक एकजुटता को और अधिक सुदृढ़ करना है। उनका दावा है कि जब से भाजपा की स्थापना हुई है तब से इस तरह की पहल पहले नहीं हुई। इस दौरान जिलाध्यक्ष हरवीर पाल, एमएलसी धर्मेन्द्र भारद्वाज आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंRakesh Priyadarshi
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