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भाजपा के मंडल महामंत्रियों को मिला मुख्यमंत्री से मिलने का सौभाग्य

By Rakesh Priyadarshi
हिन्दुस्तान, मेरठ
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मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने महामंत्रियों से मुलाकात का आयोजन किया। सभी मंडल महामंत्रियों ने मुख्यमंत्री से आशीर्वाद लिया और संगठनात्मक एकता को मजबूत करने का प्रयास किया। रस्तोगी का कहना है कि भाजपा केवल एक राजनीतिक संगठन नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं का एक परिवार है।

भाजपा के मंडल महामंत्रियों को मिला मुख्यमंत्री से मिलने का सौभाग्य

कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के लिए मेरठ आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मेरठ आगमन और प्रस्थान के समय भाजपा के महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी की एक विशेष पहल से मंडल महामंत्रियों को मिलने का सौभाग्य मिला। इससे पूर्व इसी तरह मंडल अध्यक्षों और पूर्व अध्यक्षों को भी यह मौका मिल चुका है। शोभित विश्वविद्यालय में बनाये गये विशेष हेलीपैड पर ​मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी की पहल से महानगर के सभी मंडलों के महामंत्रियों को स्वागत और परिचय का मौका मिला। सभी मंडल महामंत्रियों ने मुख्यमंत्री से भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। ​महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी की इस अनूठी पहल से महानगर संगठन के पदाधिकारियों में खुशी का माहौल देखा गया।

मंडल महामंत्रियों का कहना है कि जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले पदाधिकारियों को प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने का यह एक सुनहरा अवसर है।वहीं, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने कहा कि भाजपा केवल एक राजनीतिक संगठन नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के समर्पण से चलने वाला एक परिवार है। सभी महामंत्रियों को मुख्यमंत्री से मिलवाने का मुख्य उद्देश्य संगठन के प्रत्येक पदाधिकारी को सम्मान देना और संगठनात्मक एकजुटता को और अधिक सुदृढ़ करना है। उनका दावा है कि जब से भाजपा की स्थापना हुई है तब से इस तरह की पहल पहले नहीं हुई। इस दौरान जिलाध्यक्ष हरवीर पाल, एमएलसी धर्मेन्द्र भारद्वाज आदि मौजूद रहे।

Rakesh Priyadarshi

लेखक के बारे में

Rakesh Priyadarshi

शॉर्ट बायो :

राकेश प्रियदर्शी पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में सेना और कैंट बोर्ड बीट को देख रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव

राकेश प्रियदर्शी मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मेरठ में सेना और कैंट बोर्ड टीम की लीड करते हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया में कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


कॅरियर का सफर

राकेश प्रियदर्शी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2000 में हिन्दुस्तान जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2007 से 2008 तक दैनिक जागरण में डिजिटल के साथ काम किया। 2008 से हिन्दुस्तान में शुरुआत की। यहां उन्होंने सेना, कैंट बोर्ड की खबरों की विशेष कवरेज की।


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बीए (आनर्स) और मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा होने के साथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। लगातार सेना, कैंट बोर्ड और राजनीति, प्रशासनिक खबरों को कवर कर रहे हैं। राजनीति, प्रशासन, सेना और कैंट बोर्ड बीट पर अच्छी पकड़ है।


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सेना और कैंट बोर्ड के विषयों पर गहरी समझ है। उनका मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इस लक्ष्य के साथ ही पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

मेरठ समेत वेस्ट यूपी की राजनीति पर अच्छी समझ
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सेना और कैंट बोर्ड की गतिविधियों की एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।

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