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दस माह में 1073 बच्चों का सहारा बनी उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, ललितपुर
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दस माह में 1073 बच्चों की सहारा बनी उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजनाअनाथ बच्चों को पालन पोषण के लिए मिल रही आर्थिक मददजनता दर्शन में पीड़ा सुन मौके पर ह

दस माह में 1073 बच्चों का सहारा बनी उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना

ललितपुर। जन सुनवाई के दौरान असहाय और अनाथ बच्चों को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से जोड़ने की मुहिम कारगर साबित हुई है। पिछले दस माह में 1073 बच्चों को इस योजना से लाभान्वित करके उनको आर्थिक मदद दिलाई जा रही है। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश का यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

मुख्यामंत्री बाल सेवा योजना का लाभ

कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने मानवीय संवेदना दिखाते हुए बच्चों व उनके परिजनों की पारिवारिक परिस्थितियों को जाना फिर पात्रता सुनिश्चित होने पर सम्बंधित अधिकारी व कर्मचारियों को तत्काल मौके पर ही ऑनलाइन आवेदन कराए, जिससे पात्र बच्चों को बिना अनावश्यक विलंब के उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ तेजी से मिलने लगा। इसी वजह से डीएम के मात्र दस माह के कार्यकाल में उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के अंतर्गत 1073 नये बच्चों को लाभान्वित कराया गया। इससे पूर्व कोविड काल से संचालित इस योजना में कुल 739 बच्चे ही लाभान्वित हुए थे। वर्तमान में जनपद में इस योजना के अंतर्गत कुल 1812 बच्चे लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

डीएम का निर्देश

इस संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि योगी सरकार की मंशा है कि कोई भी पात्र बच्चा आर्थिक अभाव याफिर पारिवारिक विपत्ति के कारण अपने को निराश्रित नहीं समझे। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि ऐसे बच्चों का सक्रिय रूप से चिन्हांकन किया जाए, जिन्होंने 01 मार्च 2020 के बाद अपने अभिभावक, माता-पिता दोनों अथवा किसी एक को खो दिया। जो जीवित हैं, उनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपए से अधिक न हो, उन्हें समयबद्ध ढंग से उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य सहित शासन की अन्य सभी योजनाओं से आच्छादित किया जाए। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अन्तर्गत पात्र बच्चों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ उनके भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड-19 श्रेणी के अंतर्गत पात्र बच्चों को प्रतिमाह चार हजार तथा उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य श्रेणी के बच्चों को प्रतिमाह 2500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

पात्र बच्चों का आवेदन

आस पड़ोस पात्र बच्चों का कराएं आवेदन

ललितपुर। जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि यदि उनके आसपास कोई निराश्रित अथवा पात्र बच्चा है, जो अभी तक योजना से लाभान्वित नहीं हो सका, तो उसे योजना की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करवाएं। याफिर उसकी सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय को अवश्य दें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ किस प्रकार मिलता है?
पात्र बच्चों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ उनके भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं।
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