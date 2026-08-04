राज्य संपत्ति में सहायक लेखाकार के एंट्री व पदोन्नति के पद समान हुए
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य संपत्ति विभाग लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2026 को मंजूरी दी है। अब सहायक लेखाकार के सभी पद भरे जा सकेंगे, जिनमें तीन एंट्री लेवल और नौ पदोन्नति थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया, जिससे सभी को समय पर पदोन्नति संभव होगी।
कैबिनेट का फैसला- -कैबिनेट ने दी उत्तर प्रदेश राज्य संपत्ति विभाग लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2026 को मंजूरी-वर्तमान में सहायक लेखाकार के तीन पद एंट्री लेवल और नौ पदोन्नति के थे, खाली रह जाते हैं प्रमोशन के पदलखनऊ, विशेष संवाददाता।राज्य संपत्ति विभाग में सहायक लेखाकार के अब सभी पद भरे जा सकेंगे। अभी तक प्रमोशन वाले पद भरे जाने का संकट था। विभाग के 12 सहायक लेखाकार के पदों में से तीन एंट्री लेवल और नौ पदोन्नति के हैं। इनमें से एंट्री लेवल के तीन पद ही भर पाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब राज्य सरकार ने एंट्री लेवल और पदोन्नति के पदों की संख्या को एकसमान कर दिया है।मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य संपत्ति विभाग लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2026 को स्वीकृति मिल गई। इसी के साथ अब राज्य संपत्ति विभाग में सहायक लेखाकार के छह पद एंट्री लेवल और छह पद पदोन्नति वाले हो गए हैं। अब सभी पद भरे जा सकेंगे और सभी को समय पर पदोन्नति भी मिल सकेगी।
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