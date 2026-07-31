परीक्षा केंद्र निर्धारण में 8382 स्कूलों को राहत से इनकार

प्रयागराज। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 के लिए केंद्र निर्धारण से पहले आधारभूत सूचनाएं नहीं भरने वाले 8382 स्कूलों को राहत के आसार नहीं है। बोर्ड ने 20 जुलाई तक सूचनाएं अपडेट करने के निर्देश दिए थे। निर्धारित अवधि तक 29182 विद्यालयों में 20800 ने ही सूचना अपडेट की थी। 8382 विद्यालय (राजकीय 435, एडेड 438 और वित्तविहीन 7509) सूचना अपडेट नहीं कर सके थे। इस पर यूपी बोर्ड के वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय के अपर सचिव भास्कर मिश्र ने 27 जुलाई को सचिव को पत्र लिखा था। पत्र के अनुसार वित्तविहीन शिक्षक महासभा के प्रधान महासचिव जियारत हुसैन ने सूचित किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों, विद्युत आपूर्ति उचित न होने से नेटवर्क आदि की समस्याओं से आधारभूत सूचना भर जाने के बावजूद भी यूपी बोर्ड को प्रेषित नहीं हो पाई है जिससे विवरण अपूर्ण है।