परिषदीय विद्यालयों के नाम से जातिसूचक संबोधन हटाया जाए

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति बेसिक शिक्षक एसोसिएशन की मासिक बैठक जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में नरेंद्र सिंह के आवास पर संपन्न हुई। बैठक में कहा गया कि बीते माह एसोसिएशन की ओर से शिक्षकों की प्रमुख समस्याओं के निदान के लिए बीएसए को ज्ञापन दिया गया था। लेकिन अभी तक निदान नहीं हुआ है। बैठक के उपरांत समस्याओं से जुड़ा पत्र बीएसए को भेजा गया है। बैठक में महेंद्र सिंह ने कहा कि जीपीएफ लेखा दुरस्ती कर स्लिप दिलवाई जाए। यह मांग लंबे समय से की जा रही मगर कार्रवाई नहीं हो रही। धर्मवीर सिंह ने कहा कि इस माह जुलाई के वेतन में वेतन वृद्धि के साथ-साथ लंबित प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत कराई जाए तथा चयन वेतनमान को भी मानव संपदा पोर्टल पर अंकित कराया जाए।