परिषदीय विद्यालयों के नाम से जातिसूचक संबोधन हटाया जाए
मैनपुरी। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति बेसिक शिक्षक एसोसिएशन की मासिक बैठक जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में नरेंद्र सिंह के आवास पर संपन्न हुई।
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति बेसिक शिक्षक एसोसिएशन की मासिक बैठक जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में नरेंद्र सिंह के आवास पर संपन्न हुई। बैठक में कहा गया कि बीते माह एसोसिएशन की ओर से शिक्षकों की प्रमुख समस्याओं के निदान के लिए बीएसए को ज्ञापन दिया गया था। लेकिन अभी तक निदान नहीं हुआ है। बैठक के उपरांत समस्याओं से जुड़ा पत्र बीएसए को भेजा गया है। बैठक में महेंद्र सिंह ने कहा कि जीपीएफ लेखा दुरस्ती कर स्लिप दिलवाई जाए। यह मांग लंबे समय से की जा रही मगर कार्रवाई नहीं हो रही। धर्मवीर सिंह ने कहा कि इस माह जुलाई के वेतन में वेतन वृद्धि के साथ-साथ लंबित प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत कराई जाए तथा चयन वेतनमान को भी मानव संपदा पोर्टल पर अंकित कराया जाए।
शिवेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि एफएलएन पांच दिवसीय ट्रेनिंग 2025-26 का भुगतान कुरावली ब्लॉक में नहीं किया गया है। जबकि अन्य ब्लॉकों में भुगतान हो चुका है। नरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय दलित वर्ग बेवर और प्राथमिक विद्यालय कंजरान भोगांव के नामों से जातिसूचक संबोधन को हटाने के लिए ग्रामीणों ने भी ज्ञापन दिए, संगठन ने भी अवगत कराया लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। प्रदीप कुमार चक और विनोद कुमार मधुकर ने अंत:जनपदीय समायोजन को लेकर सवाल उठाए।
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