वकीलों के आश्रितों का मृत्यु दावा 20 लाख करने की मांग
प्रयागराज में, पूर्व अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह ने यूपी अधिवक्ता कल्याण निधि में वकीलों की मृत्यु पर आश्रितों को मिलने वाली आर्थिक सहायता को 5 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सहायता राशि महंगाई और चिकित्सा खर्चों के चलते अपर्याप्त है।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। यूपी बार कौंसिल व हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति द्वारा वकीलों की मृत्यु पर उनके आश्रितों को मिलने वाली सहायता राशि को पांच लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने की मांग की है। वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ सिंह ने इस संबंध में एक प्रस्ताव जारी करते हुए कहा कि वर्तमान प्रावधान के अनुसार 70 वर्ष की आयु तक किसी अधिवक्ता की मृत्यु होने पर आश्रितों को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। बढ़ती महंगाई, महंगे इलाज और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण यह राशि काफी कम साबित हो रही है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मृत्यु दावे की राशि को जल्द से जल्द बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाना चाहिए। प्रस्ताव में यह भी मांग की गई है कि न्यासी अधिनियम के तहत बार कौंसिल की संस्तुति मिलने के बाद तीन सप्ताह के भीतर मृत्यु दावे का भुगतान अनिवार्य रूप से कर दिया जाए।
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