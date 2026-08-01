Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिजली चोरी रोक लाइनलॉस कम करें : एडीजी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
Follow us on Google News
share

कानपुर में एडीजी आरके स्वर्णकार ने बिजली चोरी की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने ई-रिक्शा चार्जिंग सेंटरों में घरेलू कनेक्शन का दुरुपयोग रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया। युपीपीसीएल की बैठक में उन्होंने लायनलॉस कम करने के लिए कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

बिजली चोरी रोक लाइनलॉस कम करें : एडीजी

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। प्रतिष्ठानों में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी हो रही है। घरेलू कनेक्शन लेकर ई-रिक्शा चार्जिंग सेंटर चल रहे हैं। इस तरह की सभी बड़ी बिजली चोरियों पर फोकस करके लाइनलॉस को कम करें। बिजली चोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। यह निर्देश यूपीपीसीएल के एडीजी आरके स्वर्णकार ने दिए। बिजलीघर में एडीजी आरके स्वर्णकार ने बिजली थाना और प्रवर्तन की तीनों टीमों की समीक्षा की। उन्होंने केस्को एमडी नेहा जैन से बिजली चोरी व लाइनलॉस पर मंथन किया। दोनों आला अफसरों ने लाइसलॉस कम करने की कार्ययोजना तैयार की। करीब दो घंटे तक समीक्षा चली। एडीजी ने स्पष्ट कहा कि पांच किलोवाट से ऊपर की बड़ी बिजली चोरी पर फोकस किया जाए।

अवैध रूप से बिजली पर चल रहे प्रतिष्ठानों को पकड़ा जाए। उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सबसे ज्यादा लाइनलॉस वाले क्षेत्रों में टीम बनाकर अभियान चलाएं। जगह-जगह अवैध तरीके से चार्ज हो रहे ई-रिक्शा की लगातार शिकायतें आ रही हैं। अभियान चलाकर इन पर कार्रवाई करें। दर्ज बिजली चोरी के मामले को जल्द से जल्द से निस्तारित किया जाए। इसमें मुख्य रूप से एसपी विजिलेंस डॉ. राजेश तिवारी और सीओ आदित्य प्रकाश मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanpur News Kanpur Kanpur Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।