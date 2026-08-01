बिजली चोरी रोक लाइनलॉस कम करें : एडीजी
कानपुर में एडीजी आरके स्वर्णकार ने बिजली चोरी की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने ई-रिक्शा चार्जिंग सेंटरों में घरेलू कनेक्शन का दुरुपयोग रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया। युपीपीसीएल की बैठक में उन्होंने लायनलॉस कम करने के लिए कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
कानपुर, प्रमुख संवाददाता। प्रतिष्ठानों में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी हो रही है। घरेलू कनेक्शन लेकर ई-रिक्शा चार्जिंग सेंटर चल रहे हैं। इस तरह की सभी बड़ी बिजली चोरियों पर फोकस करके लाइनलॉस को कम करें। बिजली चोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। यह निर्देश यूपीपीसीएल के एडीजी आरके स्वर्णकार ने दिए। बिजलीघर में एडीजी आरके स्वर्णकार ने बिजली थाना और प्रवर्तन की तीनों टीमों की समीक्षा की। उन्होंने केस्को एमडी नेहा जैन से बिजली चोरी व लाइनलॉस पर मंथन किया। दोनों आला अफसरों ने लाइसलॉस कम करने की कार्ययोजना तैयार की। करीब दो घंटे तक समीक्षा चली। एडीजी ने स्पष्ट कहा कि पांच किलोवाट से ऊपर की बड़ी बिजली चोरी पर फोकस किया जाए।
अवैध रूप से बिजली पर चल रहे प्रतिष्ठानों को पकड़ा जाए। उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सबसे ज्यादा लाइनलॉस वाले क्षेत्रों में टीम बनाकर अभियान चलाएं। जगह-जगह अवैध तरीके से चार्ज हो रहे ई-रिक्शा की लगातार शिकायतें आ रही हैं। अभियान चलाकर इन पर कार्रवाई करें। दर्ज बिजली चोरी के मामले को जल्द से जल्द से निस्तारित किया जाए। इसमें मुख्य रूप से एसपी विजिलेंस डॉ. राजेश तिवारी और सीओ आदित्य प्रकाश मौजूद रहे।
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