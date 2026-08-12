कैंसर के बढ़ते मामलों पर सहारनपुर आएगी तीन सदस्यीय टीम

ग की संयुक्त जांच पर उठे सवाल -15 दिन में जांच रिपोर्ट तलब, गलत रिपोर्ट या लापरवाही मिलने पर अधिकारियों पर कार्रग की संयुक्त जांच पर उठे सवाल -15 दिन

सहारनपुर। सहारनपुर में काली नदी, ढमोला नदी और हिंडन नदी के आसपास के क्षेत्रों में कैंसर के बढ़ते मामलों की शिकायतों ने अब उत्तर प्रदेश विधानसभा की याचिका समिति का ध्यान खींच लिया है। विधानसभा में सहारनपुर देहात विधायक आशु मलिक द्वारा लगातार इस गंभीर मुद्दे को उठाए जाने के बाद समिति ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए तीन सदस्यीय टीम को सहारनपुर भेजने का फैसला किया है। टीम मौके पर पहुंचकर कैंसर के मामलों, नदी क्षेत्र की स्थिति और संबंधित विभागों की ओर से अब तक की गई कार्रवाई की जमीनी पड़ताल करेगी। लखनऊ स्थित विधान भवन में सभापति सतीश महाना की अध्यक्षता में हुई समिति की बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित लंबित याचिकाओं पर चर्चा के दौरान विधायक आशु मलिक ने सहारनपुर में कैंसर के बढ़ते मामलों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने समिति को बताया कि वर्ष 2022 से काली, ढमोला और हिंडन नदी के आसपास के क्षेत्रों में कैंसर के मामले बढ़ने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। मामला गंभीर होने के बावजूद पूर्व में दिए गए निर्देशों के अपेक्षित अनुपालन पर विधायक ने सवाल उठाए। बैठक में प्रमुख सचिव रितु माहेश्वरी, मुख्य अपर सचिव अमित घोष समेत स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अब निगाह इस बात पर है कि समिति की जमीनी जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और नदी क्षेत्रों में कैंसर के बढ़ते मामलों को लेकर शासन-प्रशासन आगे क्या ठोस कदम उठाता है。

आशु मलिक ने पुराने निर्देशों की जांच का मुद्दा उठाया -बैठक में विधायक आशु मलिक ने बताया कि इससे पहले विधानसभा और याचिका समिति की बैठकों में संबंधित विभागों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए थे। इनमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम से जांच कराने, नदी क्षेत्रों से पानी के नमूने लेने तथा मेडिकल कॉलेज के माध्यम से स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित कराने के निर्देश शामिल थे। विधायक ने समिति के समक्ष सवाल उठाया कि इन निर्देशों के बावजूद जमीनी स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मामला केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि प्रभावित क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति की जांच कर लोगों को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र का नहीं, कई जिलों से जुड़ा मुद्दा -विधायक आशु मलिक ने समिति को यह भी बताया कि कैंसर के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता केवल सहारनपुर विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं है। आसपास के विधानसभा क्षेत्रों और जनपदों में भी लोग इस समस्या को लेकर चिंता जता रहे हैं। ऐसे में नदी क्षेत्रों और उनके आसपास रहने वाली आबादी के स्वास्थ्य पर विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है। उन्होंने समिति के सामने इस बात पर जोर दिया कि यदि किसी क्षेत्र में लगातार कैंसर के मामले सामने आ रहे हैं तो उसके संभावित कारणों की वैज्ञानिक और चिकित्सकीय स्तर पर जांच कराई जानी चाहिए। खासतौर पर नदी के पानी, आसपास के पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति का परीक्षण आवश्यक है।

निर्देशों की अनदेखी पर सभापति ने जताई नाराजगी -बैठक में पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में कथित लापरवाही का मुद्दा सामने आने पर याचिका समिति के सभापति सतीश महाना ने नाराजगी जताई। समिति ने अब मामले को अधिकारियों की रिपोर्ट तक सीमित रखने के बजाय खुद सहारनपुर पहुंचकर जमीनी स्थिति देखने का निर्णय लिया है। समिति के तीन सदस्य सहारनपुर का दौरा करेंगे और संबंधित क्षेत्रों में जाकर पूरे मामले की पड़ताल करेंगे। इस दौरान संबंधित विभागों की ओर से की गई कार्रवाई, जांच की स्थिति और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों की भी समीक्षा की जाएगी।

15 दिन में रिपोर्ट, लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी -समिति ने संबंधित विभागों को 15 दिन के भीतर अब तक की जांच और कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी अधिकारी की ओर से लापरवाही बरती गई या समिति को गलत रिपोर्ट देकर गुमराह करने का प्रयास किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सहारनपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी तलब किया गया। इससे साफ है कि समिति अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग की भूमिका और अब तक की कार्रवाई की भी समीक्षा करेगी।

नदी क्षेत्रों की जमीनी हकीकत परखेगी टीम -तीन सदस्यीय टीम के सहारनपुर दौरे को इस पूरे प्रकरण में अहम माना जा रहा है। टीम काली, ढमोला और हिंडन नदी के आसपास के क्षेत्रों की स्थिति देखेगी और यह जानने का प्रयास करेगी कि कैंसर के बढ़ते मामलों को लेकर स्थानीय स्तर पर क्या शिकायतें सामने आ रही हैं और संबंधित विभागों ने अब तक क्या कदम उठाए हैं। साथ ही पानी के नमूने लेने, स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित कराने और अन्य आवश्यक जांचों को लेकर भी स्थिति की समीक्षा की जाएगी। समिति के दौरे के बाद मिलने वाली रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट होने की उम्मीद है कि पूर्व में दिए गए निर्देशों पर कितना अमल हुआ और कहां-कहां लापरवाही बरती गई।