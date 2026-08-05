यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 5.32 घंटे रहा
- इसमें 2.49 स्थगन और 2.43 घंटे स्थगन रहित रहा लखनऊ, विशेष संवाददाता यूपी
यूपी विधानसभा का मनसून सत्र 5.32 घंटे रहा, जिसमें 2.49 घंटे स्थगन और 2.43 घंटे स्थगन रहित रहा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना सदन को चालते हुए इस दौरान अनुपूरक बजट के साथ ही 12 विधेयक पास कराए गए। विधानसभा की कार्यवाही कुल तीन दिनों की रही।विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही 3 अगस्त को 11 बजे शुरू हुई। इन दिन सपा विधायक आलम बदी के निधन पर शोक प्रस्ताव पर चर्चा के बाद स्थगित हो गई। दूसरे दिन 4 अगस्त को 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सदन की कार्यवाही 11.09 बजे शुरू हुई और 12.20 पर स्थगित कर दी गई।
इन दिन सदन की कार्यवाही 1.11 घंटे चली। तीसरे दिन 5 अगस्त बुधवार को सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई और 1.26 पर समाप्त हो गई।विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कुल 435 याचिकाएं प्राप्त हुई, जिसमें ग्राहय 282, अग्राहय 49 और व्यपगत याचिकाएं 104 थीं। नियम 103 के तहत कुल सात प्रस्ताव प्राप्त हुए। नियम-51 में 4 अगस्त को 108 और 5 अगस्त को 125 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिन्हें अस्वीकार दिया गया। नियम-56 में दोनों दिनों में 17 सूचना प्राप्त हुईं। नियम-300 में कुल चार सूचना प्राप्त हुईं, लेकिन अस्वीकार कर दी गईं।
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