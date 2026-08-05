Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 5.32 घंटे रहा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

- इसमें 2.49 स्थगन और 2.43 घंटे स्थगन रहित रहा लखनऊ, विशेष संवाददाता यूपी

यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 5.32 घंटे रहा

यूपी विधानसभा का मनसून सत्र 5.32 घंटे रहा, जिसमें 2.49 घंटे स्थगन और 2.43 घंटे स्थगन रहित रहा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना सदन को चालते हुए इस दौरान अनुपूरक बजट के साथ ही 12 विधेयक पास कराए गए। विधानसभा की कार्यवाही कुल तीन दिनों की रही।विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही 3 अगस्त को 11 बजे शुरू हुई। इन दिन सपा विधायक आलम बदी के निधन पर शोक प्रस्ताव पर चर्चा के बाद स्थगित हो गई। दूसरे दिन 4 अगस्त को 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सदन की कार्यवाही 11.09 बजे शुरू हुई और 12.20 पर स्थगित कर दी गई।

ये भी पढ़ें:विधानसभा सत्र को हंगामे के हवाले करना, किसान, युवा और महिलाओं संग अन्याय; सपा पर बरसे योगी

इन दिन सदन की कार्यवाही 1.11 घंटे चली। तीसरे दिन 5 अगस्त बुधवार को सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई और 1.26 पर समाप्त हो गई।विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कुल 435 याचिकाएं प्राप्त हुई, जिसमें ग्राहय 282, अग्राहय 49 और व्यपगत याचिकाएं 104 थीं। नियम 103 के तहत कुल सात प्रस्ताव प्राप्त हुए। नियम-51 में 4 अगस्त को 108 और 5 अगस्त को 125 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिन्हें अस्वीकार दिया गया। नियम-56 में दोनों दिनों में 17 सूचना प्राप्त हुईं। नियम-300 में कुल चार सूचना प्राप्त हुईं, लेकिन अस्वीकार कर दी गईं।

ये भी पढ़ें:विधानसभा का मानसून सत्र एक दिन पहले ही समाप्त, स्पीकर ने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की कार्यवाही
ये भी पढ़ें:उजागर हुआ सपा का दलित-पिछड़ा, युवा, गरीब, किसान, महिला विरोधी चरित्रः योगी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lucknow News Lucknow Latest News Uttar Pradesh
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।