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चार नगर पंचायतों में हुई अस्थाई ईओ की तैनाती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिशासी अधिकारी के रिक्त पदों पर अस्थाई तौर पर प्रभारी ईओ की तैनाती की है। भानपुर नगर पंचायत का ईओ नगर पालिका परिषद बस्ती के अंगद गुप्ता बने हैं। अन्य नगर पंचायतों के लिए भी अतिरिक्त प्रभार दिए गए हैं, जैसे गायघाट, मुंडेरवा और गनेशपुर के ईओ को।

चार नगर पंचायतों में हुई अस्थाई ईओ की तैनाती

बस्ती, निज संवाददाता। उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग ने जिले में रिक्त चल रहे अधिशासी अधिकारी के खाली पदों पर अस्थाई तौर पर प्रभारी ईओ की तैनाती कर दी है। उप सचिव राजेश्वरी प्रसाद की ओर से जारी कार्यालय ज्ञाप में नगर पंचायत भानपुर का ईओ नगर पालिका परिषद बस्ती के अंगद गुप्ता को बनाया गया है। यहां पर एसडीएम राजेश यादव ईओ का कार्यभार देख रहे थे। नगर पंचायत बनकटी में ईओ गायघाट राहुल यादव, नगर पंचायत रुधौली में नगर पंचायत मुंडेरवा के ईओ अमित सिंह, नगर पंचायत बभनान में नगर पंचायत गनेशपुर के ईओ को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

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