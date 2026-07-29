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अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी 14 अगस्त तक करें आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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बलिया। प्रदेश सरकार खेल प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए 40 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को नियुक्त करेगी। चयनित व्यक्तियों को हर महीने ₹1.50 लाख का मानदेय मिलेगा। हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन सहित 16 खेलों के लिए उत्कृष्ट प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त है।

अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी 14 अगस्त तक करें आवेदन

बलिया। प्रदेश सरकार खेल प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खेल विभाग के तहत संचालित आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में 40 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को मानदेय के आधार पर नियुक्त करेगी। चयनित खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को ₹1.50 लाख प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। खेल विभाग के अनुसार प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संचालित आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में हॉकी, हैंडबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, तैराकी, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, कबड्डी, जूडो, कुश्ती और तीरंदाजी सहित 16 खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए 40 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को जोड़ा जाएगा। आवेदन करने वाले अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी एवं प्रशिक्षकों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य है।

इच्छुक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों से अपील की है कि वह किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर उसे भरकर आवश्यक अभिलेखों सहित 14 अगस्त से पहले जिला खेल कार्यालय में जमा कर दें।

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